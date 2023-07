Giornale – L’Inter ‘tifa’ Juve sul mercato: Szczesny al Bayern libererebbe Sommer

Sembra questione di ore prima che Sommer possa davvero vestire il nerazzurro. L'Inter aspetta che il Bayern Monaco trovi il sostituto e il nome giusto potrebbe essere proprio in Italia. Si legge infatti oggi sul Giornale: "Nel mercato - si sa - tutto è possibile, anche che l’Inter faccia il tifo per la Juventus. Incredibile ma vero. I nerazzurri, infatti, sono ancora in attesa che il Bayern Monaco liberi Yann Sommer (ha l’accordo con i dirigenti interisti per un biennale da 2,8 milioni a stagione). Per farlo i bavaresi devono prendere prima un sostituto. E qui entra in gioco la Vecchia Signora.