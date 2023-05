Giornale – Solo Inter, per il Milan un neuroderby. Si era capito dallo sguardo di Inzaghi

"Si era capito dallo sguardo di Simone Inzaghi, alla vigilia. Occhi feroci a difendere il suo lavoro, la sua squadra. Non c'era per nulla aria di fallimento dalle parti della Pinetina. È bastato un quarto d'ora per capire che l'Euroderby era solo Inter, mentre per il Milan era un neuroderby. Perso nella testa ancora prima di giocare", riporta il Giornale.