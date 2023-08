Giornale – United, fa discutere il gol preso da Onana: ha dimostrato che…

Inizio d'avventura in salita in Inghilterra per l'ormai ex portiere dell'Inter

Di certo non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di André Onana al Manchester United. Arrivato in pompa magna, il camerunense ha già battibeccato in campo con Maguire e nell'ultima uscita ha anche subito un gol molto particolare da centrocampo. La rete non è di certo passata inosservata, come sottolinea anche Il Giornale di oggi in Italia: