(Il Giornale)

"Il ritardo è presumibilmente dovuto alla necessità dei cinesi di verificare le condizioni migliori per il nuovo impegno finanziario. Oaktree, probabilmente interessato a restare in qualche modo legato a un club in espansione totale, sia economica sia sportiva, nelle ultime settimane ha rilanciato, cercando di fare saltare l'intesa di Zhang con Pimco, senza però arrivare a concedere il rifinanziamento su base triennale, come invece voleva in gruppo Suning".