Giovani in serie A, Pistocchi: “Nella Primavera dell’Inter campione d’Italia ci sono…”

La massima serie del calcio italiano è molto severa con i suoi giovani talenti, il punto di vista del giornalista sportivo

Giovani in serie A. Il dibattito è da giorni infervorato, complice la buona prestazione di Gnonto in Nazionale e la sua avventura all'estero. Maurizio Pistocchi su questo argomento ha le idee chiare e facendo riferimento alla Finale scudetto del campionato Primavera dichiara: "Nella Primavera dell’Inter campione d’Italia e in quella della Roma - ottima seconda - ci sono giocatori che possono stare tranquillamente in una rosa di serie A. Il problema non sono i giovani ma i vecchi".