Il Girona la prossima stagione giocherà in Champions. Il suo tecnico, Michel, non vede l'ora: "Voglio giocare contro Liverpool e Inter"

Il Girona è stata una delle favole calcistiche di questa stagione. Una cavalcata incredibile in campionato dove il club spagnolo ha ottenuto una storica qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz , non vede l'ora di affrontare alcune big europee.

"Voglio giocare contro il Liverpool e magari contro altri club storici come Bayern, Juve, Milan, Inter... Adesso il formato è cambiato, 8 partite, 4 in casa e 4 fuori casa. Voglio andare ad Anfield e in casa voglio affrontare Inter e Bayern".