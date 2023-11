Giudice Sportivo: 2 giornate di squalifica a Giroud. 5mila euro di multa al Milan

Il Giudice Sportivo ha squalificato Olivier Giroud per due giornate dopo l'espulsione ricevuta contro il Lecce "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione): per avere al 48' del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara"

Squalificati, invece, per una giornata altri cinque: De Roon, Faraoni, Ramani, Ranieri e Luis Alberto. 15mila euro di multa per Lazio e Roma, 5mila per il Milan "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art 29 comma 1 lett. b) CGS"