La Lega di Serie A ha comunicato le decisioni prese dal Giudice Sportivo in relazione all'ultima giornata di campionato. Ammenda di €2.000 all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Una giornata di squalifica per Milik, espulso in occasione di Juventus-Empoli, costretto quindi a saltare il derby d'Italia in programma domenica sera. Quarta ammonizione per Bastoni, che entra così in regime di diffida.