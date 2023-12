Allegri, altro che toni pacati: multato dal Giudice Sportivo per toni irrispettosi in spogliatoio arbitro

Dopo l'ultimo turno di campionato è arrivato il bollettino del Giudice Sportivo. Sono quattro i calciatori fermati per una giornata, tra espulsi e ammoniti da già diffidati. Due giornate invece per Manuel Lazzari espulso nel corso di Lazio-Inter "per per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest'ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di squalifica per Payero (Udinese), Bellanova (Torino), Maggiore (Salernitana), Okoli (Frosinone).

Per quanto riguarda i tecnici, un turno di squalifica per Roberto D'Aversa già diffidato (quinta sanzione) che non sarà quindi in panchina per Inter-Lecce. 10 mila euro di ammenda e diffida per Allegri "per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".