Giulini: “Ranieri ci aiuterà a uscire dalla crisi. Non faccio nomi ma alcuni…”

"Oggi sia il mister che i ragazzi hanno preferito non parlare. Dopo tre sconfitte c'era bisogno di invertire il trend: è la prima volta che il mister preferisce non parlare. Scusateci, ma nei momenti di difficoltà ci metto io la faccia. Dobbiamo lavorare, riprenderemo subito lunedì. La sconfitta di Frosinone ha portato delusione in casa che si è ripercossa nella triste settimana che abbiamo passato per la scomparsa di Gigi Riva. La prestazione disarmante a Roma ce la siamo portata dietro oggi: ho visto una squadra intimorita. Non dobbiamo portare in campo il timore della retrocessione".