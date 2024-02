«Molto accogliente. Mi ricordo che si mangiava tanto, sua mamma ci faceva sempre le lasagne e i dolci. Quell’anno eravamo un bel gruppo e spesso ci trovavamo anche tutti insieme a casa Spalletti. Conoscere Luciano e passare del tempo con lui fa capire veramente questo lavoro: lui per me è l’Allenatore. Sa gestire gli spogliatoi, sa fare un bel calcio. È coerente, trasparente e non te le manda a dire. A me ha detto di tutto e io gli davo sempre ragione altrimenti mi picchiava (ride, ndr)».

«Allenatori e compagni mi hanno sempre apprezzato. Poi ho avuto la fortuna di essere carino e di uscire con qualche ragazza in più rispetto ad altri, ma non è che gli altri fossero da meno. E alla fine un po’ per invidia, un po’ per gelosia prima di scrivere un articolo bello ci pensavano due volte. All’inizio ci rimanevo male, ma ho giocato 20 anni a grandi livelli e so che chi mi ha conosciuto davvero non parlerà mai male di me. Questa è la mia più grande soddisfazione. Se i giornalisti dicono cose non vere non mi importa. Certo, fossi stato più bruttino qualche partita in più in Nazionale l’avrei fatta anche se a quel tempo i difensori davanti a me erano Cannavaro, Nesta, Maldini, Ferrara, Costacurta…».