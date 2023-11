Giuntoli: “Siamo molto onesti, il nostro obiettivo è chiaro. Siamo curiosi di…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter , Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le parole del dirigente bianconero: "Nicolussi? Siamo contenti di questa gara per lui, sta a testimoniare il lavoro fatto negli anni passati dal club. Lui è un ragazzo straordinario, convinti che possa essere un ragazzo molto valido. Noi siamo molto onesti, abbiamo degli obiettivi chiari: rientrare in Champions. Siamo curiosi di vedere a che punto è la nostra crescita, siamo con i piedi per terra e pensiamo ad arrivare tra le prime quattro".

"Dobbiamo pensare passo dopo passo cercando di crescere valutando anche la prestazione. Arrivare tra le prime quattro non significa tirarsi indietro, noi permettiamo ai ragazzi di sognare. Vogliamo arrivarci con equilibrio, non vogliamo ostacolare i sogni ai nostri ragazzi. Noi con i piedi per terra e con equilibrio vogliamo tornare in Champions. Mercato di gennaio? Siamo convinti di puntare sempre al massimo. Pensiamo di capire Nicolussi e Iling cosa ci possono dare. Se ci saranno delle opportunità e col nostro equilibrio economico, sicuramente ci faremo trovare pronti".