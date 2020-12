Biasin: “Gomez, che affare: ecco perchè l’Inter potrebbe avere un vantaggio. Conte…”

La storia d’amore tra Alejandro Gomez e l’Atalanta sembra ormai essere arrivata al capolinea: il Papu, dopo il pesante diverbio avuto con Gasperini nelle scorse settimane, anche in occasione del match di ieri contro la Roma non è stato convocato, e il suo futuro sarà lontano da Bergamo. Le strade si divideranno, con ogni probabilità già a gennaio. Fabrizio Biasin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato la situazione riguardante l’argentino: “Il Papu, vista la qualità e il costo ridotto, è un affare: la soluzione milanese forse è la più praticabile, l’Inter potrebbe avere un piccolo vantaggio visto che Ausilio ha detto che interessa, come poi rientri nelle idee di Conte è da valutare“.