Gomez-Inter? TS: “Ieri Conte ha scelto Perisic nel ruolo perfetto per il Papu. Ora decide Percassi”

Nell’analisi della vittoria dell’Inter a Verona, Tuttosport si concentra anche su un punto in particolare. Ieri Antonio Conte ha optato per un 3-4-2-1 che, nel primo tempo, ha fatto sì che le due squadre si annullassero, visto il modulo a tratti speculare disegnato in campo da Ivan Juric. Perisic, infatti, ha fatto fatica ad adattarsi ma in quel ruolo potrebbe essere perfetto Gomez. Tuttosport commenta così:

“Agli atti – a dire il vero – resta pure un primo tempo sonnolento, in cui Conte, per mettersi a specchio con Ivan Juric, ha scelto di giocare con il 3-4-2-1 senza però contare le difficoltà di Perisic nell’immedesimarsi nel ruolo che sarebbe l’ideale per il Papu Gomez (ma lì, il boccino resta in mano ai Percassi)”.