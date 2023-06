Gasperini-Atalanta, Percassi jr: “Conta il presente”. A Bergamo c’è Gosens

Le parole del vice presidente sul futuro della squadra bergamasca. Nell'ultima gara di campionato contro il Monza ospite in tribuna il tedesco dell'Inter

L'Atalanta questa sera chiude il campionato contro il Monza e in tribuna c'è il giocatore dell'Inter, Gosens, ad assistere da ex alla partita. Percassi jr, a Skysport, ha parlato dei traguardi degli ultimi anni raggiunti dal club bergamasco. E quando gli è stato chiesto del futuro della panchina della squadra nerazzurra non è arrivata una risposta netta. Ma la sensazione è che si continuerà a lavorare ancora un anno almeno con l'ex tecnico dell'Inter, Gasperini. E sarebbe il suo ottavo anno sulla panchina della società nerazzurra.