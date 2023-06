Gosens: “A Istanbul non andremo a fare il tifo per gli altri. Ci prepareremo al massimo”

«Che voto do al campionato dell'Inter? È stata una stagione complessa, con un Mondiale nel mezzo e abbiamo sofferto in un periodo in cui non sono arrivati i risultati, lo sappiamo tutti. Ma ne siamo usciti alla grande. Basta vedere gli ultimi due mesi e mezzo quello che abbiamo fatto come gruppo, sono orgoglioso di far parte di questa formazione. Ci siamo sempre detti le cose bene e in faccia, come uomini. Abbiamo conquistato due Coppe, siamo in finale di CL e potremmo anche diventare secondi. Un campionato complesso, con tante soddisfazioni». Queste le parole di Gosens su skysport alla fine della partita dell'Inter contro il Torino, nell'ultima giornata di campionato.