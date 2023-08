L'esterno sinistro classe '94, dopo aver lasciato i nerazzurri per approdare in Bundesliga, ha subito ritrovato la Nazionale

Il ritorno in Germania di Robin Gosens ha subito portato i primi risultati: l'ex esterno sinistro dell'Inter, dopo la doppietta all'esordio da titolare con la maglia dell'Union Berlino, ha anche ritrovato la Nazionale. Il classe '94 figura infatti nella lista dei convocati del ct Flick per i prossimi impegni amichevoli contro Giappone e Francia, in programma rispettivamente il 9 e il 12 settembre.