Gosens nella storia dell’Union Berlino: doppietta alla prima da titolare in Bundesliga

È cominciata come meglio non avrebbe potuto l'avventura di Robin Gosens con la maglia dell'Union Berlino: l'ex esterno sinistro dell'Inter, schierato in campo dal primo minuto dopo aver esordito con la sua nuova squadra settimana scorsa a gara in corso, ha realizzato una doppietta nel match vinto in trasferta contro il Darmstadt per 1-4.