Robin Gosens, ex esterno sinistro dell'Inter attualmente in forza all'Union Berlino, ha raccontato sui propri canali social uno spiacevole episodio accaduto di recente: "Dopo la vittoria per 1-0 con il Wolfsburg mi sono fermato con alcuni tifosi che mi avevano chiesto foto e autografi. Uno di questi aveva un volto familiare, ma inizialmente non sono riuscito a inquadrarlo. Quando sono salito in macchina per tornare a casa ho avuto l'illuminazione. Era lo stesso ragazzo che dopo la partita col Mainz mi aveva augurato la morte perché secondo lui, durante una contestazione dei tifosi, avevo un'espressione sbagliata. Mi scrisse che io e la mia famiglia meritavamo la morte e che non c'era bisogno di persone come me su questa terra. Mi guardo il profilo delle persone che mi augurano la morte, per questo l'ho riconosciuto".