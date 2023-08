Gosens di ritorno dal Giappone: “È stato un piacere. La nuova Serie A si avvicina”

Il tedesco, sui social, ha raccontato la sua esperienza in tournée con l'Inter e si dice pronto ad un nuovo anno in Italia

Per il momento non sembra pensare all'addio anche se in Germania lo vorrebbero diversi club, in testa il Wolfsburg. Robin Gosens è partito per il Giappone con l'Inter e vuole capire quali sono le possibilità di essere impiegato durante la stagione pur sapendo che Dimarco è il giocatore titolare sulla fascia sinistra. In attesa di definire il suo futuro il calciatore tedesco racconta ai suoi follower l'esperienza della tournée fatta con la squadra di Inzaghi.