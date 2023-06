Gosens: “Se mai giocassi nello Schalke04 si chiuderebbe un cerchio. Nel calcio…”

L'esterno dell'Inter ha parlato della squadra per la quale tifa da sempre e anche della sua laurea in psicologia e del ruolo che potrebbe avere in Nazionale

Pare destinato a tornare in Bundesliga dopo aver giocato nell'Inter, ma si parla di Union Berlino.Robin Gosens potrebbe tornare a giocare nel campionato tedesco ma non nello Schalke04. «È sempre stato il mio club, nella mia città tutti tifano per lo Schalke. Se mai finissi lì si chiuderebbe il cerchio», ha detto. Nel 2019 non si era chiusa la trattativa tra la società tedesca e l'Atalanta.