Gosens: “Superlega? Calcio privato delle sue fondamenta. Potrei protestare e…”

Intervenuto ai microfoni di Kicker, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens si è detto contrario alla Superlega

"Che ci siano le underdog (sfavorite, ndr) a poter vincere ha sempre fatto parte del calcio e ne è stata la base. Se nella Superlega ci saranno squadre come Arsenal o Tottenham qualificate per sempre senza meriti sportivi, allora il calcio sarà privato delle sue fondamenta. Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più come è adesso. La gente sta continuando a morire per Covid-19, mancano i soldi per tutti. 12 club stanno fondando il loro torneo e incasseranno 100 o 150 mln per premere un bottone e partecipare. C'è una questione etica, la cosa triste è che alla fine gira tutto attorno ai soldi. Spero che i tifosi protesteranno e si opporranno, prenderei parte anche io a proteste".