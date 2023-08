Giornata da sogno per Robin Gosens : l'ex esterno sinistro dell'Inter, alla prima da titolare in Bundesliga con l'Union Berlino, ha realizzato una doppietta nel successo della sua nuova squadra contro il Darmstadt.

Il tedesco ha espresso su Instagram tutta la sua gioia: "Prima volta da titolare in Bundesliga. Vittoria per 1-4. Prima doppietta della mia carriera. Un giorno che sicuramente non dimenticherò. Passerò una bella giornata con i miei amici".