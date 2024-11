Lunedi 18 novembre entra nel vivo il Gran Galà del calcio italiano riservato agli atleti che si sono contraddistinti nel corso della stagione agonistica 2023/24. L'evento va in scena per la 13/a volta e nasce da un'iniziativa di Donato Alfani. L'appuntamento con i premi dell'anno quest’anno è fissato invece a Villa Egidio, in località Borgo Grappa (Lt). Il riconoscimento, negli anni, è divenuto uno dei più importanti d'Italia. Numerose le stelle del panorama calcistico che verranno premiate per le prestazioni offerte nella stagione 2023/24, senza dimenticare il mondo dell'informazione ed i media, che raccontano il calcio quotidianamente da nord a sud.

Confermata, anche in questa edizione, la premiazione dei miglior 11 calciatori di Serie A, B e C. Fra i prescelti spiccano i nomi di Ivan Provedel (Lazio), in qualità di miglior portiere. Federico Dimarco (Inter), difensore. Nicolò Barella (Inter), centrocampista. Gianluca Scamacca (Atalanta), attaccante. Riccardo Calafiori (calciatore dell'anno). Lorenzo Lucca (giovane dell'anno). A Dimarco va pure il premio per il miglior gol dell'anno, grazie alla realizzazione in Inter-Frosinone 2-0 il 12 novembre 2023. Stesso riconoscimento a Micheal Folorunsho per la rete messa a segno in Verona-Juventus 2-2 del 17 febbraio scorso. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, ex aequo, sono gli allenatori dell'anno.