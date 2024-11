"Chi durante questa sosta è ad Appiano, da Sommer e Acerbi fino a Darmian e Mkhitaryan, sfrutterà i due giorni liberi concessi da Simone Inzaghi per ricaricare le pile e presentarsi al top per la ripresa degli allenamenti di domani. Il tecnico nerazzurro, invece, utilizzerà molto probabilmente queste quarantott’ore per cominciare a riflettere sull’Inter che sabato tornerà in campo a Verona. E a ragionare su un giocatore in particolare: Lautaro sì o no?", scrive La Gazzetta dello Sport.