Grassia: “Conte lascerà l’Inter a giugno. C’è già il nome del successore”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il giornalista Filippo Grassia ha commentato così il futuro di Antonio Conte

"Credo che indipendentemente dal risultato in campionato lasci i nerazzurri a giugno. So che a lui e alla sua famiglia piacerebbe tornare a Londra, poi si vedrà. Si accontenterebbe di uscirne col 50% del contratto che ha fino a giugno 2022. Quando si concretizzerà poi l'arrivo di un nuovo padrone all'Inter, Allegri prenderebbe la via di Milano nerazzurra".