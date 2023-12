Gravina: “Blocco mercato per chi non rispetta indice liquidità”

"Le nuove licenze sono passate all'unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l'indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale.