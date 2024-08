"Il Report è l'enciclopedia del calcio italiano, una raccolta di dati per individuare la dimensione del movimento per permettere di evidenziare i punti di forza ma anche alcune criticità". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presentando la 14/a edizione del Report Calcio su VivoAzzurro Tv, da cui emerge anche che il calcio "è uno dei motori di educazione e socialità nel Paese, dove - sottolinea - si incentiva una serie di pratiche sociali che sviluppano empatia, condivisione, cultura e occupazione. La Federazione è impegnata per valorizzare questa dimensione".