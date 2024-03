Assegnato anche il premio speciale alla carriera a Livio Berruti, ex velocista azzurro e oro olimpico nei 200m ai Giochi di Roma '60, mentre l'AIA ha indicato in Matteo Marcenaro il vincitore del premio intitolato alla memoria di Stefano Farina, arbitro scomparso nel 2017. "Più di 60 anni dopo il suo volo continua a emozionare. Rappresenta sempre un esempio, anche se appare poco. Per una carriera vissuta sempre all'insegna della tenacia", questa la motivazione.

“Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi appena appreso di aver vinto il premio Bearzot.

