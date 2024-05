«Abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull'obiettivo che è comune, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione economico-finanziaria e su questo non ci siano non ci sono assolutamente dubbi. Non condividiamo lo strumento. Abbiamo ribadito che negli ultimi vent'anni la Covisoc ha lavorato non bene di più, anzi, ha lavorato benissimo dalla sua istituzione». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine della riunione negli uffici del ministero per lo Sport e i Giovani sulla vigilanza nello sport.