Gravina non si arrende. GdS: “Playoff o stop? No, nel Consiglio Federale di domani…”

“Avrebbe potuto essere il consiglio federale della svolta. In un senso o nell’altro. Ma la storia della ripartenza del calcio dopo la tempesta del coronavirus non è in dirittura d’arrivo”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al Consiglio Federale di domani: Gravina non dovrebbe dunque trattare il tema legato ai piani B (playoff e playout) e C (criteri da utilizzare in caso di sospensione definitiva) ma concentrarsi sul punto generale con gli altri campionati. Se per la Serie D e i dilettanti si va verso la sospensione definitiva – domani dovrebbe essere il giorno -, per B e C Gravina spera nella ripartenza, nonostante la richiesta della Lega Pro di dichiarare chiusa la stagione con la nomina delle squadre da promuovere in Serie B.