“L’idea non è accantonata, dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi possibilità”. Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in merito alla possibilità di concludere la Serie A tramite i playoff. “Adesso c’è la possibilità che il 13 giugno si riprenda con un calendario ricco di impegni. Noi però dobbiamo essere pronti a tutto dunque valutiamo anche modalità diverse come i playoff”, aggiunge il numero uno del calcio italiano alla Rai.