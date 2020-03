Graziani: “Dilettanti allo sbaraglio! Perché si arriva sempre all’ultimo per prendere decisioni?”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha commentato così il caos attuale nel calcio italiano legato al problema del Coronavirus: “Perché dobbiamo arrivare sempre all’ultimo per prendere queste decisioni? Studiamo prima certe cose, non si può arrivare a mezz’ora della partita: c’è una tale confusione che ci mette ancora di più in apprensione. Qui siamo dilettanti allo sbaraglio: pensate alla Fiorentina che è in pullman per Udine e viene detto loro che il campionato è sospeso. Prendiamo una decisione netta e precisa: c’è da fermare il calcio? Fermiamolo! Arriviamoci per tempo, c’è bisogno di far uscire la notizia alle 12.15? Il calcio si adegua come tutti, ma dateci risposte certe. A Tommasi? Avrei detto di chiamarmi qualche giorno prima e ci avremmo ragionato. Probabilmente ci si fermerà, ma facciamolo nei modi giusti”.