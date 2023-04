Graziani: “Euroderby, vedo l’Inter davanti. Ma in gare così contano i dettagli”

Intervistato dal Corriere della Sera, Ciccio Graziani ha parlato dell'euroderby di Champions e dello stato di salute del calcio italiano. "Il sorteggio dei quarti già ci ha dato una mano. Per me la vera finale sarà Real Madrid-Manchester City. Poi, certo, nella partita secca se la giocano sia Inter sia Milan".

«Vedo l’Inter davanti. Ma in gare così contano i dettagli: chi è più bravo a concretizzare le occasioni, chi avrà quel pizzico di fortuna in più».

Che idea si è fatto del calo del Napoli?

«È fisiologico, non sono mica dei robot. Pensavo potesse andare avanti in Champions, ma il Milan è stato più cinico. E le decisioni arbitrali non hanno aiutato Spalletti: il rigore su Lozano c’era, e non glielo hanno dato. I particolari fanno la differenza».