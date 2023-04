Inzaghi? Avviati contatti per il successore. “Ma con un doppio obiettivo può restare all’Inter”

Il tecnico dell'Inter può cambiare il suo destino: se raggiunge finale e quarto posto in campionato potrebbe anche rimanere

La Champions League può cambiare il destino dell'Inter e di Simone Inzaghi. La stagione dei nerazzurri nei confini nazionali non è di certo stata esaltante, anche se mercoledì si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia con la Juve. Ma arrivare in fondo in Champions cambierebbe tutto, anche per il futuro di Simone Inzaghi.

"Il quarto posto, unito alla possibilità di arrivare a Istanbul, riaprirebbe anche i discorsi legati al futuro di Inzaghi. L’Inter ha già avviato contatti con i suoi possibili successori, non è neppure più un mistero. Ma il tecnico ha per le mani la chance di cambiare il suo destino. Arrivare a Istanbul senza vincere la coppa e senza centrare il quarto posto non garantirebbe la conferma a Inzaghi. Ma una finale - anche persa - con il quarto posto centrato spingerebbe quantomeno a riconsiderare il tema. Inzaghi non sarebbe al sicuro, ma pure dentro la società si procederebbe al cambio con maggiore “difficoltà”, magari solo in presenza della certezza di arrivare a un big della panchina. Ecco perché l’allenatore ha tutto l’interesse di correre anche in campionato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il paradosso glielo serve...il calendario. Delle otto partite restanti, almeno quattro sono big match: Lazio, Roma (anticipata a sabato 6 maggio alle 18), Napoli e Atalanta. Sono occasioni, quelle. Molto più che l’Empoli domani o la trasferta di Verona (mercoledì 3 alle 21): suona strano, ma così è. A meno che la voglia di derby non arrivi anche in...Serie A. Empoli domani vale una risposta. Perdere altro terreno sarebbe complicato da gestire, continuare sull’altalena una materia ancor più inspiegabile. Empoli non sarà Istanbul. Ma perché ci siano altre corse affascinanti come quella dell’Inter europea, la Toscana è una tappa da dominare", aggiunge Gazzetta.