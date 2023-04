Graziani: “Inter, Lautaro sta diventando un problema: è sparito dai radar”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Salernitana: "Inzaghi cosa può fare, non può mica entrare lui e fare gol. Quando una squadra produce così e vanifica le occasioni, è un problema serio: così le partite non le vinci. Lukaku? Io gli voglio bene, ma come si fa a mangiarsi questi gol?