"L'Inter è come il Napoli dell'anno scorso, vince anche quando non gioca. Bene così per loro, si sta ripetendo lo stesso campionato dell'anno scorso. La Juve è entrata in crisi, forse l'avevamo sopravvalutata troppo. Allegri non è uno stupido, ha tentato in tutte le maniere di fare capire a tutti che i risultati non erano arrivati per una qualità tecnica ma da situazioni del momentaneo. Nessuno le ha regalato i punti che ha ma è una squadra che ha fatto più di quello che si aspettava di mettere la Juve tra le pretendenti dello scudetto. Adesso è in crisi"