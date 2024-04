"Giustissimo che l'Inter voglia vincere lo scudetto nel derby, sarebbe una doppia soddisfazione. Sportivamente parlando questa cosa appassiona molto. Sicuramente il Milan sarà carico per evitarlo, noi come paese possiamo migliorare come cultura calcistica: sarebbe bellissimo se i calciatori del Milan, in caso di sconfitta, rendessero omaggio ad una squadra che quest'anno ha fatto qualcosa di meraviglioso, sarebbe uno spot magnifico per il calcio mondiale, non solo italiano"