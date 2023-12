Graziani: “Sta tornando il Napoli dell’anno scorso. Sapete cosa succede se batte l’Inter?”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Ciccio Graziani è tornato sull'esonero di Garcia dalla panchina del Napoli. Inoltre l'ex attaccante ha parlato della gara tra azzurri e Inter in programma domenica. "Il grande vantaggio, il Napoli l’ha avuto con l’allontanamento di Garcia. Con il suo esonero il Napoli è rinato e questo è sintomo del fatto che tra le parti non era mai scattato il feeling. Mazzarri non ha avuto modo e tempo di mettere mano sulla squadra, ma solo con le parole ha dato nuove motivazioni alla squadra. Mazzarri inciderà dal punto di vista fisico, poi conosce l’ambiente e sono sicuro che si farà molto apprezzare".