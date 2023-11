Graziani: “Scudetto? Juve concreta, ma Inter, Napoli e Milan hanno qualcosa in più”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato della lotta scudetto. Questo il pensiero dell'ex attaccante: "La Juve mi sembra concreta, davanti sono forti e dietro sono bravi perché non prende gol da cinque partite e ha preso 6 gol in 10 giornate, le difficoltà sono nel mezzo dove mancano anche le alternative quindi se si rinforza in quel reparto e prende due giocatori in alternativa a Pogba e Fagioli la musica potrebbe cambiare".