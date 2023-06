Sky – Grosso ha deciso: non allenerà il Frosinone in Serie A

L'ex giocatore dell'Inter, Fabio Grosso, ha comunicato ai dirigenti del Frosinone che non sarà l'allenatore della prossima stagione. Il tecnico - come riportato da Skysport - era in scadenza di contratto e non ha rinnovato. Si parla di un suo possibile approdo alla Samp che però vive ancora momenti delicati e si era parlato anche di Olympique Marsiglia.