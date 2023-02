Grujic: “Inter ottima squadra, molto organizzata. Mi piace Dzeko per carriera e stile”

“Torno a San Siro, l’ultima volta non abbiamo vinto ma abbiamo giocato bene. Faremo del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo. Non abbiamo pensato ai singoli, pensiamo che l’Inter sia un’ottima squadra, molto organizzata. Dovremo mettere velocità e intensità. Chi mi piace? Dzeko, la sua carriera e il suo stile di gioco”.