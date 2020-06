Inter, pronto il rinnovo fino al 2022 per uno degli assoluti intoccabili di Antonio Conte

Antonio Candreva è uno degli assoluti intoccabili per Antonio Conte. L’esterno, completamente rigenerato dalla cura del tecnico, ha ritrovato voglia e forma ed è pronto a ripartire da titolare sulla destra. La Gazzetta dello Sport racconta la sua rinascita, dando anche una notizia sul suo immediato futuro: “La trasformazione di Candreva è stata soprattutto fisica. Il preparatore atletico Pintus l’ha torchiato sin dal ritiro estivo di Lugano, il nutrizionista Pincella gli ha permesso di perdere diversi chili.

Il risultato anche a occhio nudo è stato incredibile: l’ex Lazio non è mai stato così tirato ed è tornato a macinare chilometri sulla fascia, proprio come chiede Conte. Per l’allenatore il ruolo dell’esterno è chiaro: deve essere un motorino instancabile. E Candreva è stato una garanzia sia in attacco sia nella fase di ripiego, senza risparmiarsi mai. Votato al sacrificio come pochi, Candreva oggi è un gregario d’oro, una pedina diventata fondamentale nell’ingranaggio nerazzurro: ecco perché l’Inter ha già pronto il rinnovo, con un anno in più di contratto rispetto alla scadenza 2021“.