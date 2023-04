Guardiola: “Derby in semifinale? Non sono sorpreso. Il Milan in Champions cambia il chip”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Manchester City ha parlato della doppia sfida tra Inter e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Manchester City Guardiola ha parlato anche della doppia sfida tra Inter e Milan e del finale di stagione che aspetta la sua squadra. Queste le parole dell'allenatore sulla sfida milanese in semifinale: «No, nessuna sorpresa, il calcio italiano è in salute».

Partiamo allora dall’altra semifinale, il derby di Milano. Se l’aspettava o è stupito di rivedere Inter e Milan di nuovo ai vertici dell’Europa? — «Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato. Quelle contro il Milan sono state partite sempre molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League ».

Onore agli sconfitti, prima di tutto allora. Ma poi riflettori sul derby di Milano. — «Il Napoli è tanto avanti in campionato rispetto al Milan, e la gente crede che in Champions League sia la stessa cosa. Ma invece il Milan in Europa cambia il chip. È un club come il Bayern Monaco che ho appena incontrato e che conosco bene, nel passato sono stati grandi, non so quante coppe abbiano vinto. Ricordo Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Franco Baresi, Paolo Maldini, Costacurta… Insomma, loro sono la storia… E conta. Per questo queste squadre sono così forti».

Anche voi avete sofferto al ritorno a Monaco. — «Sì, pure per noi contro il Bayern è stata una sfida molto combattuta, si è vinto per un margine di differenza molto stretto, anche se il doppio confronto è terminato 4-1 per noi. Se avessero segnato Sané e Coman subito nel primo tempo, con questo stadio che spinge i suoi… Non credo che siamo superiori al Bayern. Sono sempre impressionato da loro quando li affrontiamo. Ma stavolta abbiamo difeso bene, siamo stati tosti. Mi ha soddisfatto di più il secondo tempo, è stato più sotto controllo nostro. Grazie comunque in primis ai nostri tifosi che ci hanno seguito numerosi e complimenti davvero al Bayern».

Concluderla bene vuol dire solo vincerla. L’ha detto anche Bernardo Silva: “Ci proveremo sicuramente, ci proviamo sempre, ma sentiamo che la squadra è molto, molto fiduciosa”. — «Sì, ma nel calcio di oggi non c’è tempo per riposare. L’Arsenal in Premier League corre da settembre, poi c’è la Champions League che non dà respiro, sabato abbiamo la semifinale di Coppa di Inghilterra contro lo Sheffield United e non so come ci arriveremo…».