Guardiola: “L’Inter poteva pareggiare e potevamo perdere. In Champions soffri sempre”

In una lunga intervista a Olé, Pep Guardiola torna sulla vittoria della Champions League. Il tecnico ammette che l'Inter ha messo in seria difficoltà il suo City: "La verità è che sono felice per tante cose che mi vengono in mente. La Champions League è una competizione molto difficile da vincere, lo sappiamo tutti, ed è qualcosa che accade molto occasionalmente nella tua vita, quindi vincerla di nuovo e in questo club che mi ha accolto così bene è qualcosa di molto bello".

Senti che questa volta la squadra fosse preparata non solo a vincere ma anche a soffrire?

"Sì, ma nelle precedenti Champions League, dove ad esempio abbiamo perso contro il Chelsea o il Madrid l'anno scorso in semifinale o anche quest'anno, soffri sempre. Guarda, oggi siamo molto contenti ma alla fine avremmo potuto pareggiare. L'Inter poteva pareggiare e potevamo perdere. E ora tutti non sarebbero così felici. Alla fine, lo sport ad alto livello riguarda i dettagli. Oggi siamo molto felici e contenti ma so che in passato facendo la stessa cosa avremmo potuto vincere e quest'anno facendo la stessa cosa avremmo potuto perdere. In campionato è diverso, in Champions League devi avere quel punto di fortuna.