Quello di Albert Gudmundsson è destinato ad essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo: l'attaccante islandese è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Genoa, e numerosi top club italiani ed esteri si sono messi sulle sue tracce. Così scrive Il Secolo XIX: "Per Gudmundsson il futuro è ancora tutto da scrivere, però è molto probabile che sarà lontano dal Grifone. Il 15 giugno prossimo compirà 27 anni e va a caccia del contratto top della carriera, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei traguardi sportivi. Nel Genoa guadagna 1,4 milioni netti e il rapporto è ottimo ma il ciclo dell'islandese appare ormai concluso: il club rossoblu ha necessità di fare almeno una cessione di rilievo per dare il via al mercato, che come a gennaio dovrà essere chiuso in attivo. E l'islandese è attualmente il più gettonato tra i rossoblu.

Nelle ultime settimane si è fatto avanti con grande interesse il Napoli, che molto probabilmente non farà le coppe il prossimo anno ma vuole ripartire dopo la delusione di quest'anno. Molto dipenderà dall'allenatore che De Laurentiis sceglierà ma il Napoli è in piena corsa, la Juventus (che ha proposto Miretti e Barrenechea) è subito dietro mentre l'Inter al momento deve fare i conti con problemi finanziari. Dalla Premier è arrivato l'interesse del Tottenham, con cui il Genoa ha già trattato per Dragusin e con cui presto andrà a parlare per Spence (a Genova in prestito con diritto di riscatto). E lo stesso Arsenal, dove giocò il bisnonno di Gud. [...] Dalla Bundesliga c'è stato un sondaggio del Bayern ma per il momento è presto: l'interesse del Genoa è quello di alimentare un'asta per una cessione alle migliori condizioni possibili".