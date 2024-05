Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato la prossima estate. Tuttosport riporta alcune sue parole rilasciate alla CBS per poi fare il punto sul suo futuro: "«Fin da bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League, ma da quando mi sono trasferito in Italia la situazione è cambiata un po’. Mi piace molto il Paese, mi piace il campionato, mi piace il calcio e mi piace la vita qui. Quindi, a dire il vero, se devo lasciare il Paese e questo club, il Genoa, deve essere per qualcosa di meglio perché mi sento davvero me stesso e sto bene qui. Non sono ansioso di lasciare l’Italia».

Un assist alla Juve, se vogliamo: nella testa dell’attaccante rossoblù non c’è soltanto la Premier League. Ma in Italia sulle tracce di Gudmundsson, a quota 14 reti in Serie A in stagione, non c’è soltanto Giuntoli: l’Inter lo segue da tempo e lo vede come possibile alternativa ai titolarissimi, ma dipenderà dalle situazioni di Arnautovic e Correa; è pronto a inserirsi anche il Napoli del (futuro) ds Manna, in cerca di rinforzi per una rivoluzione dopo l’annata dei campioni d’Italia ben al di sotto delle aspettative. Il Genoa valuta l’islandese, dopo una stagione da rivelazione, almeno 30 milioni a salire e l’asta è già partita".