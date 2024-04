A Madrid per la cerimonia dei Laureus World Sports Award, Ruud Gullit ha parlato anche del derby intervistato da Sky Sport

A Madrid per la cerimonia dei Laureus World Sports Award, Ruud Gullit ha parlato anche del derby intervistato da Sky Sport. "Ho visto l'Inter giocare da un paio di anni e bisogna ammettere che gioca veramente bene. Il Milan penso che farà di tutto per non perdere e impedire all'Inter di vincere lo scudetto proprio contro di loro".