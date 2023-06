Manchester City, Gundogan: ” Abbiamo l’opportunità di raggiungere qualcosa di speciale”

Il centrocampista tedesco, autore della doppietta decisiva in finale di FA Cup, suona la carica in vista di Istanbul

Dopo aver vinto il campionato, il Manchester City si è aggiudicato anche la FA Cup : i Citizens hanno battuto 2-1 i cugini del Manchester United grazie alla doppietta di Ilkay Gundogan, e puntano ora a realizzare il Triplete conquistando la Champinos League, in palio sabato 10 giugno a Istanbul.

Il centrocampista tedesco ha suonato la carica in vista del match contro l'Inter. Queste le sue parole, riportate da Repubblica: "Orgoglioso e onorato di essere il capitano di questa squadra. Ma ora dobbiamo riposare e recuperare per essere al 100% il prossimo weekend. Abbiamo l'opportunità di raggiungere qualcosa di speciale. Faremo tutto il possibile per vincere a Istanbul".