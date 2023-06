Guardiola: “Ora si deve vincere per forza la Champions, osserverò l’Inter. Ai miei ho detto…”

La vittoria in FA Cup nella finale contro il Manchester United oggi a Wembley ha tutta l'aria di essere stata, per il Manchester City di Pep Guardiola, un semplice passaggio intermedio verso la grande notte del 10 giugno contro l'Inter . Notte in cui i Citizens, oltre ad alzare il trofeo più ambito, avranno la possibilità di portarsi a casa il Treble. La Premier e la Coppa d'Inghilterra sono già in bacheca ma, come ha detto Haaland, 'ne manca ancora uno'. Anche lo stesso Guardiola ha la fame di chi sa che senza quella coppa la sua opera resterà incompleta:

"Più che il triplete - ha dichiarato il manager del City dopo la finale di Wembley - è il fatto di vincere la Champions League. Abbiamo già vinto la FA Cup, abbiamo vinto la Premier League. È lo stesso.Per me, direi che è incredibilmente straordinario in tre anni abbiamo avuto due finali e una semifinale di Champions League. È incredibile ma alla fine dobbiamo vincerla. So come funziona. Si dà sempre più credito a quello che abbiamo fatto in questi anni, ma ai giocatori ho detto 'dovete mettervi pressione, per essere riconosciuti come straordinari dobbiamo vincere in Europa'".